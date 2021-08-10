Женщина пожаловалась на охранников в пабе Липецка, которые избили ее брата с женой

Этой ночью, 10 августа, в пабе в центре Липецка произошла драка. О происшествии рассказала липчанка Ольга в соцсетях.

- В 3 часа ночи мне позвонил мой родной брат и сказал, что его сильно избила охрана бара, - написала женщина. - Также охрана избила его жену. Он попросил вызвать полицию и скорую, после чего его телефон не отвечал, впоследствии выяснилось, что телефон разрядился. Я вызвала полицию и скорую и поехала на место происшествия.

Липчанка уверяет, охрана паба отрицает случившееся, мол, сам споткнулся. Она также назвала причину конфликта - пара хотела оставить жалобу в книге отзывов на хамское поведение работников заведения.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.