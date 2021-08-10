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Общество10 августа 2021 15:21

После ареста автомобиля липчанин за 3 часа погасил долг в 60000 рублей

Судебные приставы рекомендуют должникам Липецка и области не затягивать с оплатой
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Житель Липецка задолжал банку более 60 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, липчанину предложили выплатить эту сумму добровольно и обозначили срок. Однако, он этого не сделал.

Тогда за дело взялись судебные приставы. На прошлой неделе они выяснили, что у должника есть автомобиль. Машину арестовали и изъяли. Удивительно, но после этого действия липчанин быстро нашел деньги. В течение 3 часов он погасил долг в полном объеме. Автомобиль ему вернули.

Напомним, что в УФССП продолжает работу "телефон доверия". Граждане могут сообщить по номеру 36-88-16 о фактах коррупции в управлении среди судебных приставов. "Телефон доверия" работает круглосуточно.