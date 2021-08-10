Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 10 августа 2021 года: 238 новых случаев

В Липецкой области 238 новых случаев коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - за сутки диагноз подтвердился еще у 238 человек. В Липецке - у 149. В Ельце - у 37. В Долгоруковском районе - у 12. В Задонском районе заболели 7 местных жителей. В Добровском - 6. В Усманском - 5. В Данковском, Терубнском и Хлевенском районах выявили по 4 новых случая. В Липецком и Лев-Толстовском - по 3. В Елецком - 2. В Грязинском и Становлянском районах по 1 зараженному.

По данным регионального оперативного штаба, всего коронавирусом заболели 42 125 жителей Липецкой области. Не удалось спасти 1 237 пациентов, в том числе 9 за минувшие сутки. Выздоровели 35 902 человек - 232 из них медики выписали за сутки. Лечение продолжают 4 986 липчан. У 4 156 пациентов коронавирус протекает в легкой форме, поэтому они остаются дома. Остальных 830 человек госпитализировали.