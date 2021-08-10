Под Липецком руководители завода задолжали сотрудникам более 2,3 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, оплату за труд не получили 25 работников завода стройматериалов по производству изделий из бетона в Ельце. Руководители предприятия не выплачивали зарплату с апреля по июнь 2021 года. Долг превысил 2,3 млн рублей.

Следствие считает, что на счетах организации было достаточно средств для расчета с ельчанами. Однако, деньги направляли на другие цели. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Статья предусматривает как штрафные санкции и принудительные работы, так и реальное лишение свободы до 3 лет. Расследование продолжается.