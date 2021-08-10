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Происшествия10 августа 2021 17:20

Под Липецком руководители завода задолжали сотрудникам более 2,3 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Под Липецком руководители завода задолжали сотрудникам более 2,3 млн рублей

Под Липецком руководители завода задолжали сотрудникам более 2,3 млн рублей

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области возбудили уголовное дело из-за долга по зарплате. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, оплату за труд не получили 25 работников завода стройматериалов по производству изделий из бетона в Ельце. Руководители предприятия не выплачивали зарплату с апреля по июнь 2021 года. Долг превысил 2,3 млн рублей.

Следствие считает, что на счетах организации было достаточно средств для расчета с ельчанами. Однако, деньги направляли на другие цели. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы". Статья предусматривает как штрафные санкции и принудительные работы, так и реальное лишение свободы до 3 лет. Расследование продолжается.