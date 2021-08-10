В среду в Липецке отключат холодную и горячую воду

В Липецке вновь отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 11 августа, в некоторых районах Липецка отключат воду. Так, с 00.00 до 12.00 без горячей воды останутся жители улицы Центральная, 8-12, 14-16.

С 10.00 до 17.00 часов вечера холодной воды не будет по адресам: улицы Папина, 6, 8, 17, 17б; Доватора, 2, 4, 4/1, 6, 8, 10б, 4а; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; проспект Победы, 22.

С 9.30 до 16.30 краны пересохнут по улицам Неделина, 53, 55, 55а, 57, 59, 61; Мичурина, 28, 28а-г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; площадь Победы, 3; проспект Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27.

С 10.00 до 20.00 воду отключат по улицам Кривенкова, 3, 5; Стаханова, 26, 2834, 30, 30а; Катукова, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 40а, 42; Ленина, 3; Полиграфическая, 8, 8а, 12б, 12а; Московская, 103, 105, 111, 101а; проспект 60-летия СССР, 41, 43, 45, 47; бульвар Шубина, 2-5, 7-13, 8а, 19, 17, 20; проезд Кувшинова, 2-5, 5а.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Подробности по телефонам 175 и 236-175.