В среду в Липецке до +29 градусов и северный ветер

В Липецке жарко и пасмурно Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду, 11 августа, в Липецке ожидается переменная облачность. С утра облачно, возможен небольшой дождь. Затем ненадолго выйдет солнце. После обеда небо вновь покроют тучи. Однако, прохладнее от этого не станет.

В этот день воздух в областном центре прогреется до +29 градусов. В вечернее время синоптики прогнозируют около 23 градусов выше ноля. Ветер северный 7-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 746 мм рт.ст.

Световой день, к сожалению, продолжает убывать. В настоящее время - 14 часов 58 минут. Солнце поднимается над горизонтом все позже - в 4.57. Заходит светило в 19.55. Луна растущая.