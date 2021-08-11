Следственный комитет проверит сообщения липчан, обвиняющих врача роддома в том, что дети стали инвалидами

В Липецкой области разразился скандал. Жители Усмани жалуются, что в их городе становится все больше детей-инвалидов. Об этом говорят учителя коррекционной школы и мама ребенка с особенностями. Они утверждают, что у данной проблемы есть причина. И она кроется в родах. А, точнее, в сомнительных действиях акушера-гинеколога во время родов.

Этой историей заинтересовалось Следственное управление СК России по Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, после появления информации в соцсетях организовали процессуальную проверка. Руководитель управления отчитался об этом перед председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Он поручил тщательно проверить доводы заявителей, а результаты доследственной проверки взял на контроль.