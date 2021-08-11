В Липецке почти 2 недели ищут 45-летнего мужчину

В Липецке пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 45-летнего мужчину. Ларин Сергей Алексеевич пропал в конце прошлого месяца. С 29 июля о его местонахождении ничего не известно. Может находиться в любом районе областного центра. В поисках липчанина отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: серая футболка, темно-зеленые джинсы, темные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Сергея Ларина или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры "Лиза Алерт" или "112" - номер вызова экстренных служб.