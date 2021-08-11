На железнодорожном мосту в Липецке от удара током погиб подросток

В минувший вторник, 10 августа, в Липецке произошла трагедия. По словам очевидцев, в районе Сокола на железнодорожном мосту погиб подросток. Как рассказали свидетели происшествия, ребята залезли на мост, чтобы прыгать с него в реку Воронеж. Прохожие предупредили их об опасности, но молодежь не отреагировала.

- Через 2 минуты мы услышали грохот, крики и увидели вспышки, - написал в соцсетях липчанин. - Одного из подростков ударило током о контактную сеть.

Ребята не сразу осознали серьезность случившегося. К сожалению, минутное развлечение стоило парню жизни.

Напомним, что в феврале этого года в районе Дачного в Липецке 14-летнего школьника ударило током на крыше железнодорожного вагона. Подробности здесь.