В Липецке на кольце у площади Танкистов заработали светофоры

В Липецке у площади Танкистов включили светофоры Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на кольце площади Танкистов заработали светофоры. Напомним, их установили в конце июля, чтобы снизить аварийность участка. Работы провели в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". По данным пресс-службы мэрии, специалисты замерили транспортные потоки с помощью детекторов и завершили пусконаладочные работы.

Однако, пока не все липчане оценили нововведение. Некоторые водители переживают, что из-за сигнальных столбов пробка станет больше.

- Сегодня ехал, горит зелёный, все стоят, потому что по кольцу все едут, - поделился мнением Михаил. - Почему они оставили в таком случае круговое движение главным?

По словам специалистов, управлять светофорами можно дистанционно. При необходимости, корректировать режимы, учитывая увеличение или уменьшение машин на проезжей части.