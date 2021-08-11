Все дата-центры «Ростелеком-ЦОД» получили сертификат PCIDSS

В 2021 году московские дата-центры успешно прошли аудит соответствия международному стандарту и в очередной раз подтвердили высокий уровень безопасности. Завершающим этапом проверки стала сертификация региональных площадок в Санкт-Петербурге, Удомле, Екатеринбурге и Новосибирске.Таким образом компания обеспечила соответствие стандарту PCIDSS всех ЦОД общей емкостью 12 500 стоек. Благодаря этому заказчики, принимающие платежи с использованием банковских карт, могут размещать свои системы в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» с гарантией защиты платежных данных пользователей.

«Размещение инфраструктуры в сертифицированных дата-центрах — необходимое условие для стабильной и надежной работы банков, ритейлеров и других организаций, обрабатывающих платежи. Сертификация всех площадок, включая региональные ЦОД, стала очередным шагом на пути к единому стандарту качества объектов нашей геораспределенной сети и официально гарантирует безопасность платежных данных для всех наших заказчиков в любом дата-центре “Ростелеком-ЦОД”», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Стандарт PCIDSS версии 3.2.1 содержит подробные технические и организационные требования, выполнение которых гарантирует безопасную обработку данных о держателях платежных карт, а также их передачу и хранение в ИТ-системах различных организаций в рамках бизнес-процессов.

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