Коронавирус в Липецке, новости на 11 августа 2021 года: выздоровевших за сутки больше, чем заболевших

За минувшие сутки в Липецкой области медики выписали 298 человек, переболевших коронавирусом. Так, к этой среде, 11 августа, выздоровели 36 200 жителей региона. Всего выявили 42 365 случаев COVID-19. В том числе 240 за последние сутки.

Так, по числу заболевших продолжает лидировать Липецк - 103 человека. На второе место вырвался Грязинский район - 48. Замыкает тройку Липецкий район - 23. В Ельце у 10 жителей подтвердился диагноз. В Елецком районе - у 8. В Лебедянском - у 7. В Долгоруковском, Задонском и Усманском районах по 6 зараженных. В Воловском, Данковском и Тербунском - по 5. В Хлевенском - 4. В Чаплыгинском районе 3 новых случая. В Добровском - 1.

Умерли 1 245 жителей области, в том числе 8 за сутки. На лечении находятся 4 920 пациентов. Причем у 4 054 человек коронавирус протекает в легкой форма. Гспитализировать пришлось 866 липчан.