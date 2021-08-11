В Липецке и области автоинспекторы проверили 186 автобусов: водители не пристегиваются и нарушают ПДД

В Липецкой области автоинспекторы проверили пассажирские автобусы Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 10 августа, автоинспекторы проверяли пассажирский транспорт в Липецкой области. Они осмотрели 186 автобусов, а водителей проверили по информационным базам данных административной практики.

По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 62 водителя попались на нарушении ПДД. Еще 17 не пристегнулись ремнями безопасности во время движения - на них составили административные материалы. В 13 автобусах специалисты обнаружили технические неисправности. Также 1 должностное лицо привлекли к административной ответственности за нарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Подобные мероприятия будут проходить и в дальнейшем. Напомним, что за минувшие сутки в Липецкой области всего выявили 1 945 нарушений ПДД. За руль в нетрезвом состоянии сели 10 липчан. Еще 106 проигнорировали ремни безопасности. Водители 1 467 раз превысили скорость. К сожалению, невнимательность на дороге и желание быстрее приехать могут привести к печальным последствиям. Например, накануне в Задонске "Шевроле Нива" вылетел на встречку и столкнулся с "Ладой". В аварии пострадали 4 человека. Подробности здесь.