В четверг частный сектор ЛТЗ и Сырского Рудника в Липецке останется без воды

В четверг, 12 августа, в Липецке планируют отключить свет и холодную воду. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", с 2 часов дня до 4 вечера без электроэнергии останутся жители частного сектора по улицам Зои Космодемьянской и Боровая.

С 9 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Фрунзе, 30, 32, 34; Коммунальная, 10, 12.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Ленина, 3; Ударников, 38, 38в, 38в/1, 38б, 36а, 38а, 37а, 37а ст1, 36а/1-3; Исполкомовская, 5 ст.1, 7, 7а, 11; Прудная, 1а-д, 1/2, а также в частном секторе по улицам Рудничная, Жактовская, Ударников, Паровозная, Ново-Весовая, Поселковая, Рябиновая, Городовикова, Медицинская, Смирнова.

На этот же период времени воду отключат в районе ЛТЗ в частном секторе: улицы Ильича, Профсоюзная, Декабристов, Дачная, Студенческая, Красина, Тургенева, Бехтерева, Гвардейская, Воронежская, 2-ая Воронежская, Седова, Волгоградская.

Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.