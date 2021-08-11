В Липецке на улице Космонавтов дерево рухнуло на 4 автомобиля

В эту среду, 11 августа, в Липецке рухнуло дерево. Оно упало прямо на машины, припаркованные у дома по улице Космонавтов. Последствия попали на видео.

Сильнее всего пострадала "Лада Гранта". Толстый ствол дерева свалился прямо на крышу автомобиля. Он также задел капот рядом стоящего "Фольксвагена". Ветви растения накрыли ВАЗ и еще одну "Ладу". К счастью, никто из людей не пострадал. По предварительным данным, в салонах никого не было.

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, сообщение о случившемся поступило на единый номер вызова экстренных служб "112" в 15.30. Информацию передали в ЕДС ЖКХ области. Коммунальные службы уберут дерево.