В Липецкой области потушили пожар в Воронежском природном заповеднике

В Воронежском заповеднике со стороны Липецкой области потушили пожар Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 11 августа, спасатели потушили пожар в заповеднике Липецкой области. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили о ликвидации огня в 20.00. Площадь возгорания составила 30 га.

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Напомним, лес Воронежского государственного природного биосферного заповедника вспыхнул на территории Липецкой области еще в минувшие выходные, 8 августа. Вечером начала гореть сухая трава, в районе 155 квартала заповедника - это в 3 км юго-восточнее села Беляево Усманского района.

Все эти дни пожарные усиленно боролись с огнем. Локализировать пожар удалось только во вторник, 10 августа. Однако, растительность продолжала гореть. Пожарные полностью ликвидировали пламя лишь накануне.