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Происшествия12 августа 2021 9:38

В Липецкой области потушили пожар в Воронежском природном заповеднике

Спасатели справились с огнем лишь накануне вечером
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Воронежском заповеднике со стороны Липецкой области потушили пожар

В Воронежском заповеднике со стороны Липецкой области потушили пожар

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувшую среду, 11 августа, спасатели потушили пожар в заповеднике Липецкой области. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили о ликвидации огня в 20.00. Площадь возгорания составила 30 га.

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В Липецкой области потушили пожар в Воронежском природном заповеднике
В Липецкой области потушили пожар в Воронежском природном заповеднике

Напомним, лес Воронежского государственного природного биосферного заповедника вспыхнул на территории Липецкой области еще в минувшие выходные, 8 августа. Вечером начала гореть сухая трава, в районе 155 квартала заповедника - это в 3 км юго-восточнее села Беляево Усманского района.

Все эти дни пожарные усиленно боролись с огнем. Локализировать пожар удалось только во вторник, 10 августа. Однако, растительность продолжала гореть. Пожарные полностью ликвидировали пламя лишь накануне.

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МЧС: в заповеднике на территории Усманского района потушили пожар
МЧС: в заповеднике на территории Усманского района потушили пожар