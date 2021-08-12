В Липецке с начала июля 6 человек ударило током: некоторые погибли

С начала июля в Липецке от удара током пострадало 6 человек. Последняя трагедия, которая потрясла липчан, случилась 10 августа в районе Сокола. Молодой парень хотел спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж. Его ударило током. Юноша не дожил считанные дни до своего 17-летия.

В пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС напомнили о ЧП в феврале этого года. Тогда 14-летнего подростка ударило током на крыше железнодорожного вагона в районе Дачного. Кстати, число сообщений о пострадавших от электротока в последнее время увеличилось. В 4 случаях из 5 в июле - несчастья при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ. Погибли два человека: электрик в подвале дома и мужчина, занимавшийся очисткой скважины в частном секторе. Несколько раз помощь понадобилась малышам, которых привлекли розетки и оголенные провода.

Происшествия случаются и на железной дороге. По данным пресс-службы Елецкого ЛО МВД России по транспорте, с начала года в Липецком и Елецком районе травмы получили 12 человек. Из них 4 пострадали от электрического тока. Еще 5 попали под поезд. Также произошло 3 аварии на железнодорожных переездах.