Под Липецком глава семьи попросил шумную компанию вести себя тише, а его забили до смерти

В Липецкой области произошла трагедия. Вечером 4 августа в Ельце группа молодых людей засиделась под окнами дома по улице Вермишева. Они вели себя шумно. 25-летний житель одной из квартир сделал им замечание, так как они мешали спать детям. В ответ к нему в окно прилетел камень, разбив стекло. Мужчина спустился вниз. Там его избил 22-летний студент, тот самый, кто бросил камень. Негодяй бил его руками и ногами, травмировал голову. В итоге потерпевшего госпитализировали.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека". На время предварительного следствия подозреваемого заключили под стражу. Ранее он был судим за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Вину фигурант не признал.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, 10 августа пострадавший скончался в больнице. Уголовное дело передали в следственные органы. Расследование продолжается.