Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 августа 2021 года: выписали 343 человек

Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 12 августа 2021 года достигло 36 543. За минувшие сутки медики выписали еще 343 пациентов. Они завершили лечение.

По данным регионального оперштаба, всего с начала пандемии COVID-19 заболели 42 604 жителя региона. В том числе 239 за последние сутки. В Липецке выявили 131 новый случай. В Ельце и Грязинском районе - по 14. В Липецком - 12. В Тербунском районе 11 зараженных. В Лев-Толстовском - 9. В Измалковском - 8. В Елецком районе диагноз подтвердился у 7 местных жителей. В Добровском, Усманском и Хлевенском - у 6. В Задонском и Становлянском районах - у 4. В Чаплыгинском районе заболели 3 человека. В Воловском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском - по 1.

Не удалось спасти 1 253 жителей области. На больничном находятся 4 808 пациентов. У 3 951 COVID-19 протекает в легкой форме. Остальных положили в больницу.