Ночью в Липецке демонтировали два незаконно установленных киоска

В Липецке этой ночью с улицы Союзной вывезли два киоска. Как пояснили в пресс-службе мэрии, их установили незаконно. Владелец еще одной торговой точки предоставил гарантийное письмо, что уберет объект в течение месяца.

По словам начальника городского управления потребрынка Аси Франценюк, такие жесткие меры необходимы. Несанкционированные торговые точки - это нарушение закона. Они также портят облик города. Зачастую, у владельцев киосков нет необходимых документов, они не заключают договоры на вывоз отходов, подключаются к сетям и не платят налоги.

Напомним, что все демонтированные объекты отправляют на площадку временного хранения. Собственник может забрать их в течение месяца, если предъявит документы на них и оплатит расходы по демонтажу и транспортировке. Иначе киоски утилизируют.

С начала 2021 года с улиц города вывезли 9 несанкционированных торговых точек. Еще 14 владельцы убрали добровольно.