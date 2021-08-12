В пятницу более 30 улиц Липецка останутся без холодной воды

В пятницу, 13 августа, в Липецке планируют отключить свет и воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", подачу электроэнергии с 9 утра до 4 часов вечера приостановят жителям домов №28 и 30 по улице Советская.

С 10 утра до 8 часов вечера холодной воды не будет по улицам Космонавтов, 2, 8, 10; Пришвина, 5; Ковалева, 99, 99б, 101, 101/1, 101/а; Римского-Корсакова, 2а, 8/б, 6/е, 8а, 10а, 10б, владение 4в.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Басинского, Полунина, Бахаева, Щорса, Чайковского, проезд Федора Лузана.

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Зеленая, Ватутина, Краснодонская, О. Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанская, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянская, Целинная, Социалистическая, переулок Сосновый, Театральный, 2-ой Театральный, Парковый, Лесной, 2-ой Лесной, Садовый, 2-ой Садовый, Моторный, Линейный.

Более подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.