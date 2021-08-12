Под Липецком туристический автобус врезался в грузовик: прокуратура проводит проверку

В этот четверг, 12 августа, в Липецкой области на платном участке трассы М-4 "Дон" произошла авария. На 455 км столкнулись туристический автобус "Ярославль-Ялта" и грузовик. По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди большегруз.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, в ДТП пострадали водитель автобуса и 4 пассажира. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Пассажиров отправили по маршруту другим транспортом. Прокуратура Хлевенского района проводит проверку по данному факту. При наличии оснований примут соответствующие меры.

Напомним, что за минувшие сутки на территории Липецкой области 3 машины вылетели в кювет. А в Тербунском районе произошло смертельное ДТП с ПАЗом и ВАЗом.