Под Липецком "Рено" вылетел с дороги: погиб пассажир

В Липецкой области перевернулась иномарка Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший четверг, 12 августа, в Хлевенском районе на трассе М-4 "Дон" 57-летний водитель туристического автобуса "Ман Лионс" врезался в грузовик "Вольво" с полуприцепом. По информации пресс-службы регионального УГИБДД, пострадали водитель автобуса и четверо пассажирок - 20-летних девушек. Им в больнице оказали помощь и отпустили. А мужчину госпитализировали. Напомним, по данному ДТП прокуратура проводит проверку.

В тот же день в Долгоруковском районе с дороги вылетел "Фольксваген". По предварительным данным, 58-летний водитель мчался с большой скоростью и в какой-то момент не справился с управлением. Его с различными травмами положили в больницу.

В Воловском районе автомобиль "Рено" съехал в кювет и перевернулся. 40-летнего водителя госпитализировали. А 44-летний пассажир погиб на месте.