В Липецке дети во время ссоры ранили ножом 11-летнюю девочку

За эти недели августа в Липецке зафиксировали более 10 происшествий с детьми. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, 1 августа из окна 8 этажа выпал 7-летний мальчик - его в тяжелом состоянии госпитализировали. А 10 августа 16-летний парен получил смертельный удар током, когда хотел спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж. Оба происшествия расследуют правоохранители. Их также анализируют специалисты, занимающиеся профилактикой возможных ЧП с детьми.

В конце прошлой неделе годовалый ребенок глотнул раствор с нашатырным спиртом. В минувшее воскресенье в районе Сокольского пляжа неизвестный подросток брызнул в лицо 13-летнему мальчику из перцового баллончика. Неделей ранее в 15 микрорайоне между детьми разгорелся конфликт. Итог - ножом ранили в бровь 10-летнюю девочку. В субботу, 7 августа, на номер вызова экстренных служб "112" поступило немало звонков о подростках, которые распивают на улице алкоголь и грубят взрослым. В среду, 11 августа, полицейские вышли на поиски пропавшей из двора в Левобережье 7-летней девочки. Ее нашли через полтора часа. Ребенок жив и здоров.

Спасатели призывают родителей быть внимательнее по отношению к детям и подросткам.