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Общество13 августа 2021 12:17

В Липецке вандалы отломили букву на фасаде у Нижнего парка

Липчан просят бережнее относиться к общественным пространствам
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Вандалы в Липецке вновь взялись за старое. Неизвестные испортили вывеску в Нижнем парке. Злодеи отломили верхнюю часть буквы на фасаде входной группы.

Как сообщили в сообществе "Парки48 | Парки Липецка", специалисты уже восстановили вывеску. Липчан просят бережнее относиться к общественным пространствам. А тех, кто стал свидетелем вандализма, - обращаться в полицию.

Напомним, что вандалы орудовали в Нижнем парке и в начале месяца. Они разрисовали маркерами светящуюся скамейку, мостик, забор катка, качели. Их сняли на камеру прохожие и выложили в соцсети. Также этим летом вандалы разгромили гранитные урны у фонтанов на Петровском спуске, В районе Театральной площади украли из вазона тую.