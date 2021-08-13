В Липецке вандалы отломили букву на фасаде у Нижнего парка

Вандалы в Липецке вновь взялись за старое. Неизвестные испортили вывеску в Нижнем парке. Злодеи отломили верхнюю часть буквы на фасаде входной группы.

Как сообщили в сообществе "Парки48 | Парки Липецка", специалисты уже восстановили вывеску. Липчан просят бережнее относиться к общественным пространствам. А тех, кто стал свидетелем вандализма, - обращаться в полицию.

Напомним, что вандалы орудовали в Нижнем парке и в начале месяца. Они разрисовали маркерами светящуюся скамейку, мостик, забор катка, качели. Их сняли на камеру прохожие и выложили в соцсети. Также этим летом вандалы разгромили гранитные урны у фонтанов на Петровском спуске, В районе Театральной площади украли из вазона тую.