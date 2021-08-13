В Липецке мошенницы подменили штрих-коды и обокрали магазин на 40000 рублей

В отдел полиции обратился менеджер по безопасности одного из гипермаркетов Липецка. Он сообщил, что в конце июля неизвестные похитили из торгового зала бытовую технику на 40 тыс. рублей. Пропажу обнаружили позже, во время инвентаризации.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались липчанки 31 и 37 лет. Женщины подменили штрих-коды с более дешевых на более дорогие товары. Затем, всячески отвлекая кассира, им удалось выдать подменный товар за оригинальный и спокойно покинуть магазин. Их добыча - мелкая кухонная бытовая техника.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по статье - до 5 лет тюрьмы. На время предварительного следствия липчанкам запретили выезжать из города.