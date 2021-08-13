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Происшествия13 августа 2021 15:01

Липчане обвиняют акушерку в том, что дети стали инвалидами: возбуждено уголовное дело

Следователи изъяли из роддома медкарты
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Скандал вокруг роддома в Липецкой области набирает обороты. Напомним, мама ребенка с особенностями и и учитель коррекционной школы пожаловались на акушерку родильного дома в Усмани. Они утверждают, что в городе становится все больше детей-инвалидов. Причину этого они видят в сомнительных действиях медика во время родов.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, чтобы установить истину и проверить данные заявления, возбудили уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Следователи проведут необходимые действия, судебные экспертизы. Так они оценят действия медперсонала и проверят, есть ли связь между помощью в родах и травматизации детей.

Из роддома изъяли медицинские карты. Также специалисты затребовали сведения о женщинах, рожавших в данном заведении. Расследование продолжается.