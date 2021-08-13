В субботу в Липецке отключат холодную воду

В субботу, 14 августа, в Липецке ожидается отключение холодной воды. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", это связано с проведением ремонтных работ на сетях.

С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет по улицам Зои Космодемьянской, 1, 3, 3а, 3б, 1в; Инженерная, 1, 3, 5, 5а; Фурманова, 2б, 23а, 27, 32, 34а, 36, 37, 23/3, 41, 43-45, 47, 59, 59а, 59в, 53, 53а, 51в, 59в, 63 строение 1, 30а, 2б; владение 2а; проезд Осенний, 1а-в, 1-8, 2а, 6а, 10, 12, 14, 3в. А также в частном секторе: улицы Лесопарковое хозяйство, Кленовая, Дорожная, Земная, Фурманова, Зареченская.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Нестерова, 1, 3, 5, 7, 9; Гагарина, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а; Мусорского, 1-6, 10; Качалова, 1-6, 10; Энергостроителей, 4б, 5а, 6-13, 12а, 15, 16, 23а, 23, 22, 17а; Уральская, 5а; проезд Каштановый, 1; переулок Виноградный, 16; Попова, 1, 3, 5.

На этот же период времени холодную воду отключат в частном секторе по адресам: улицы Бахаева, Басинского, Полунина, Надежды, Сливовая, Славянская, Абрикосовая, Папанина, Ануфриева, переулок Виноградный, проезд Каштановый.

Более подробную информацию об отключениях можно получить по телефонам 175 и 236-175.