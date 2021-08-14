В Липецке ресторану грозит до 300000 рублей штрафа за работу ночью

В Липецке выявили кафе, которые нарушают антиковидные ограничения. Речь идет о запрете работы общепита в ночное время. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на заведения, обслуживающие посетителей с 00.00 до 06.00, пожаловались сами липчане.

Проверяющие нагрянули в бар на улице Скороходова и в ресторан на Советской. К бару сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС с полицией, Роспотребнадзором и специалистами мэрии подошли к 00.14. Двери оказались закрыты. Сотрудники общепита провели пришедших внутрь - помещения были пусты.

А в ресторане на Советской оказалось шумно и многолюдно. Проверяющих здесь встретили спокойно: предоставили необходимые документы и закрыли заведение. Специалисты опросили персонал и посетителей, подготовили протокол осмотра помещения в присутствии понятных и вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Материалы передадут в районный суд. Ресторану придется заплатить штраф.

Напомним, за нарушение коронавирусного постановления предпринимателям грозит до 300 тыс. рублей штрафа по ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".