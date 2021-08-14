В зоопарке Липецка у лам родился малыш

В липецком зоопарке прибавление Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зоопарке Липецка пополнение. У пары лам родился детеныш. Счастливыми родителями стали 11-летний Герасим родом из Калининградского зоопарка и 12-летняя Красавка, прибывшая в областной центр из Новосибирска.

В семействе появилась девочка - пушистая, черного цвета с рыжими вкраплениями. По словам сотрудников зверинца, малышка-лама здорова, уверенно стоит на ногах и уже гуляет вместе с родителями по вольеру. До 4 месяцев она будет питаться маминым молоком. Постепенно в ее рацион будут добавлять овощную смесь, овес, а затем - сено. По традиции, имя новому обитателю зоопарка выберут липчане. В ближайшее время конкурс запустят в соцсетях.

Кстати, для Красавки это уже 10 малыш. А Герасим стал отцом в 8 раз. В прошлом году он обзавелся потомством со второй подружкой - Лианой.