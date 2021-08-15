Отключение холодной воды в Липецке: кого коснутся ограничения 15 и 16 августа

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Липецке продолжаются ремонтные работы на сетях. Из-за чего 15 августа с 10:00 до 17:00 отключат холодную воду жителям частного сектора: ул. Воровского; ул. Чкалова; ул. Депутатская.

16 августа некоторые горожане также попадут под ограничения. Отключения продлятся с 10:00 до 20:00. Воды лишатся липчане по следующим адресам:

- ул. Ударников, 38, 38в, 38в/1, 38б, 36а, 38а, 37а, 37а ст1, 36а/1, 36а/2, 36а/3;

- частный сектор: ул. Ново-Весовая;

- ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34; ул. Кривенкова, 3, 5, 7; ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42, 44; ул. Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; пр. 60 лет СССР, 37, 37/3, 41, 43, 45, 45а, 47;

- ул. Циолковского, 14/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12/2; ул. Космонавтов, 94а, 70/3, 70/2, 70/1, 68, 64/2;

- ул. Пушкина, 15; 13; 13а; 14; 4; 7; ул. Первомайская, 99; 85; 83; 81; 79; 77; 65; 63а; 40; 38; 59; 34; 32; ул. Советская, 7; 13а/2; ул. Октябрьская, 89; 73; 71; 88а; 80а; 74; 72; 70; 67; ул. Горького, 3; ул. Барашева, 3; 5; 7.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.