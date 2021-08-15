Липчанин-рецидивист украл в магазине портмоне с двумя тысячами рублей и документами

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Правоохрантели завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего ранее судимого липчанина. Его обвиняют в краже (часть 1 статьи 158 УК РФ).

В марте мужчина пришел в сетевой магазин, расположенный в Левобережном районе Липецка. И украл барсетку, которую по невнимательности оставил на столе для фасовки покупок 59-летний горожанин. В портмоне находилось 2000 рублей, паспорт, водительское удостоверение, банковская и дисконтные карты. Общая сумма причиненного ущерба составила 3100 рублей. Похищенную барсетку обвиняемый принес домой, где и хранил до момента изъятия полицейскими. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Как сообщили в региональном УМВД, липчанин признался в краже. Сейчас дело с утвердительным актом направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.