В выходные в Липецке пропали пенсионерка и подросток

В Липецке пропал 17-летний подросток Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут подростка. 17-летний Ларшин Денис Григорьевич пропал накануне, 15 августа. Около 13.25 он ушел из дома по улице Космонавтов. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", парень нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 18 лет, рост 165 сантиметров, плотного телосложения, русые короткие волосы.

Был одет: зеленая футболка, синие шорты, оранжевые сланцы.

В Липецке ищут пенсионерку Фото: Поиск пропавших детей Липецк

Также на днях пропала 72-летняя Миляева Мария Ивановна. В субботу, 14 августа, около 21.30 она ушла из дома по улице Ангарская в районе Сырского Рудника. Пенсионерка может быть дезориентирована и нуждается в медпомощи.

Приметы: на вид 70 лет, плотного телосложения, седые волосы.

Была одета: темно-синий халат, серый кардиган, Шлепанцы серебристого цвета, носки бледно-желтого цвета.

Просьба ко всем, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru