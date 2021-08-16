Кредиты «Открытия» предпринимателям начал выдавать робот

Проект реализован банком в партнерстве с компанией-разработчиком Voximplant.

Голосовой помощник Мария ведет диалог и отвечает на открытые вопросы – так же, как обычный оператор. Во время звонка клиенту робот воспроизводит заранее запрограммированную информацию, используя технологию синтеза речи Text-to-Voice. Слушая же клиента, при помощи технологии распознавания речи Speech-to-text робот переводит сказанное в текст, сопоставляет его с базами данных и выбирает ответ на основе заранее прописанных алгоритмов.

Важно, что это не шаблонная запись реального человека. Мария буквально говорит, а не включает звуковую дорожку. Каждый ее разговор - уникален и продиктован конкретными вопросами клиентов.

Умный голосовой помощник позволил банку в 5 раз снизить расходы на исходящие коммуникации. Мария может одновременно совершать 100 звонков, время обзвона сократилось в 6 раз, а уровень информированности клиентов значительно вырос.

- Отдельно отмечу, что Мария звонит только тем предпринимателям, кто может быть заинтересован в кредите – такое решение робот принимает, используя Big Data– подчеркивает Антон Козлов, директор департамента CRM МСБ ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». — Мария общается с клиентами ненавязчиво, совершая лишь 2 попытки дозвониться, и только в рабочее время - для нас важно, чтобы клиент не чувствовал дискомфорта. Также он всегда может попросить связать его с менеджером.