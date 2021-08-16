В выходные под Липецком иномарка вылетела в кювет: водитель погиб

В Липецкой области смертельное ДТП Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие трое суток на дорогах Липецкой области выявили 5 274 нарушения Правил дорожного движения. Так, водители превысили скорость 4 060 раз. Произошло 77 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Однако, были и более серьезные случаи.

В пятницу, 13 августа, на дороге Липецк-Борисовка "Фольксваген" врезался в "Хендай". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадала 72-летняя пассажирка второй иномарки. Ее с травмами госпитализировали.

В субботу, 14 августа, в Задонском районе на трассе Орел-Тамбов 43-летний водитель автомобиля "Додж-Караван", двигаясь по второстепенке, не уступил дорогу грузовику "Вольво". Травмы получили 37-летняя пассажирка легковушки и 5-летний ребенок. Мальчику медики оказали помощь и отпустили. А женщину положили в больницу.

В тот же день в Елецком районе в кювет вылетела "Киа". Машина перевернулась. 25-летний водитель погиб.

В воскресенье, 15 августа, в Лебедянском районе на автодороге Липецк-Данков 53-летний водитель ВАЗ-21074 сильно разогнался и не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, а затем улетел в кювет, где перевернулся. Пострадали пассажиры - 42-летняя женщина и 50-летний мужчина. Их с травмами доставили в больницу.