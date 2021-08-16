Пропавшую девушку в бежевом сарафане нашли мертвой за гаражами в Липецке

В Липецке нашли 18-летнюю девушку, которая пропала неделю назад. К сожалению, она мертва. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили за гаражами на улице 9 Мая областного центра в минувшее воскресенье, 15 августа.

В совершении особо тяжкого преступления подозревают 21-летнего жителя Лев-Толстовского района. По версии следствия, они вместе приехали в Липецк к общему знакомому. Вечером 9 августа, находясь в одной из комнат общежития, молодые люди поссорились. Изверг начал бить подругу кулаками по голове, от чего она потеряла сознание. Почти через 2 суток подозреваемый и хозяин комнаты спрятали бездыханное тело несчастной в кустах.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Парня задержали. Решается вопрос об аресте. Липчанин признал вину частично, выдвинув свою версию произошедшего. Расследование продолжается.