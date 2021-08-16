Спасатели предупреждают: в ближайшие дни в Липецке аномально жарко

На Липецк надвигается аномальная жара Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецк вновь возвращается аномальная жара. Ее прогнозируют с 17 по 21 августа. По данным пресс-службы мэрии, днем воздух в областном центре прогреется до +32 градусов.

Спасатели просят липчан без острой надобности не выходить на улицу в пик солнечной активности - с 11.00 до 17.00. В этот период времени лучше исключить физические нагрузки, свести к минимуму активность.

В жару лучше носить светлую воздухопроницаемую одежду из натуральных тканей. Не забывать про головной убор. Соблюдать питьевой режим, при этом отказаться от алкоголя. Можно пить минеральную воду без газа. Оказавшись на улице, стараться находиться в тени. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".