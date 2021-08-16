В Центрально-Черноземном Сбере вакцинировались 76% сотрудников

Прививку от коронавирусной инфекции сделали более 10 тыс. сотрудников.

До 1 сентября 2021 года в ЦЧБ планируется достигнуть 80% уровня вакцинации.

С самого начала пандемии Центрально-Черноземный банк принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, ЦЧБ одним из первых среди компаний региона организовал вакцинацию сотрудников.

Наталия Цайтлер, Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Безопасность коллег и клиентов – всегда в фокусе нашего внимания. Банк в период пандемии справился с непростой задачей – обеспечил непрерывность бизнеса при соблюдении всех профилактических норм, организовал социальную поддержку сотрудников. Как только стала доступна вакцина от COVID-19, мы активно включились в процесс вакцинации, организовав прививочные пункты на площадках банка.»

На достигнутом в банке не останавливаются и в дальнейшем продолжат укреплять уровень защищенности коллектива и клиентов.