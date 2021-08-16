Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 16 августа 2021 года: 236 новых случаев

На лечении находятся 5 048 жителей Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области - за минувшие сутки 236 новых случаев. Об этом в этот понедельник, 16 августа, сообщили в региональном оперштабе.

Так, в Липецке заболели 70 человек. В Лебедянском районе - 47. В Грязинском - 44. В Липецком районе диагноз подтвердился у 39 жителей. В Данковском - у 10. В Усманском - у 7. В Терубнском и Лев-Толстовском районах по 6 зараженных. В Задонском районе - 4. В Краснинском и Чаплыгинском районах, а также в Ельце - по 1.

Всего в регионе коронавирусную инфекцию выявили у 43 557 человек. Выздоровели 37 224 пациента, в том числе 64 медики выписали за последние сутки. Не смогли справиться с болезнью 1 285 жителей области. За сутки умерли 9 человек. На лечении находятся 5 048 пациентов. У большинства COVID-19 протекает в легкой форме. Так, 4 185 липчан остаются дома. В больнице 863 человека.