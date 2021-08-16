Во вторник более 20 улиц Липецка останутся без воды

В Липецке вновь отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 17 августа, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без света останется частный сектор: улицы Асфальтная, Кибальчича, Привокзальная, Липецкая. А также жители улицы Терешковой, 4, 4/2, 6/2.

С 10 утра до 5 часов вечера холодной воды не будет по улицам Филипченко, 1, 3, 5, 5/2, 5/3, 7, 9/1-3, 11, 13, 15, 8/1-3; Звездная, 8, 8/2, 7, 6/2; Ленина, 7, 7/1, 28а, 21а, а также в частном секторе: улицы Ленина и 8 Марта в селе Сырское, Воровского, Чкалова, Депутатская.

С 10 утра до 2 часов дня краны пересохнут по адресам: улицы Стаханова, 44, 46, 48; Хорошавина, 2-4, 6, 8, 10, 11, 11а, 11б, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27; Катукова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43; Шуминского, 1, 3, 7, 8, 8а, 10, 15, 17; Кривенкова, 7а, 9, 11, 13, 13а, 15, 17; ул. Москаленко, 1.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам 30 лет Октября, 2, 6, 8; Гагарина, 8, 10; 4-я Пятилетка, 5-8; Шкатова, 23, 25; Кротевича, 1, 3, 5, 9а; Горняцкая, 1-4, 6; Советская, 41, 43. В этот же период времени воды не будет в частном секторе: улицы Щорса, Чайковского, Кротевича, 2-я Гранитная, 30 лет Октября, проезд Федора Лузана.

Более подробная информация по телефонам 175 и 236-175.