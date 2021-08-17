В Липецке под колеса иномарки попала 83-летняя пенсионерка

В Липецке сбили пенсионерку Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки на дорогах Липецкой области выявили 2 381 нарушение Правил дорожного движения. Пьяными за руль осмелились сесть 12 человек. Еще 84 не стали пристегиваться во время движения. Около 2 000 водителей превысили допустимую скорость. Также произошло 34 ДТП, в которых никто не пострадал. Но были и другие случаи.

Так, в минувший понедельник, 16 августа, в Липецке сбили пенсионерку. Утром во дворе на улице Юбилейная 83-летняя старушка попала под колеса "Митсубиси Аутлендер". За рулем иномарки находилась 56-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и отпустили.

Липчан просят быть внимательнее во время движения и соблюдать ПДД.