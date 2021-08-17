В Липецке автобусы будут ездить по встречной полосе по улице Советская

С этого вторника, 17 августа, в Липецке частично перекроют улицу Советская. В районе дома №43 стартуют ремонтно-восстановительные работы на сетях.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перекроют полосу, ведущую вниз, к остановке "Улица Горького". Напомним, по ней движется только общественный транспорт. Теперь автобусам придется объезжать участок, где проводится ремонт, по встречной полосе. Для безопасности, ее выделят водоналивными барьерами.

Предполагается, что работы в областном центре продлятся несколько дней. Затем движение вновь восстановят по старой схеме. Липчанам приносят извинения за временные неудобства и просят заранее продумывать свой маршрут, при необходимости выбирать альтернативные пути объезда.