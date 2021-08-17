«Стальное дерево» помогло оборудовать пляж для сельских жителей

Фото: пресс-служба фонда «Милосердие»

В этом году глава сельского поселения Денис Дорожинский с проектом обустройства общественной территории стал участником грантовой программы «Стальное дерево». Программа поддержки социальных инициатив – многолетний проект благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК.

Идея Дениса понравилась жюри конкурса и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. Средства пошли на изготовление и монтаж восьми антивандальных стационарных лежаков и двух комфортных раздевалок. Перед установкой деревянные части оборудования были обработаны и пропитаны защитным покрытием, чтобы сохранить материал от воздействия окружающей среды.

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