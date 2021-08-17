В аэропорту Липецка полицейские поймали 4 пьяных пассажиров

В аэропорту Липецка провели оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный рейс" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В аэропорту Липецка провели оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный рейс". Транспортные полицейские и работники воздушной гавани отработали более 30 авиарейсов.

Как сообщили в пресс-службе штаба Елецкого ЛО МВД России на транспорте, проверяющие досматривали пассажиров, багаж и вещи с помощью специальной техники. Также правоохранители обследовали аэровокзальный комплекс и прилегающую территорию. А обнаружив бесхозные вещи и предметы, привлекали кинологов с собаками.

Итог мероприятия - к административной ответственности привлекли 4 человек. В отношении них составили протоколы по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ "Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах".

Также этим летом полицейские задержали в аэропорту Липецка мужчину. Он пытался улететь из России с поддельными документами. Попалась и женщина, находившаяся в розыске по подозрению совершения преступления.