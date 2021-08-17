За торговлю алкоголем без лицензии кафе в центре Липецка оштрафовали на 1,5 млн рублей

В июне этого года прокуратура проверила одно из кафе Липецка, расположенного в центе города. В ведомство поступила информация, что в заведении нарушают требования законодательства об обороте алкоголя. Действительно, у кафе не было специальной лицензии, но спиртное продавали. Так, специалисты изъяли 28 бутылок водки, 47 бутылок вина и 17 - шампанского.

Прокуратура Советского района обратилась в Арбитражный суд Липецкой области, чтобы привлечь заведение по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Как сообщили в пресс-службе суда, ответчик проиграл дело. Суд привлек к ответственности организацию. Теперь руководству кафе придется заплатить 1,5 млн рублей штрафа. Изъятое спиртное уничтожат.