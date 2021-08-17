Игорь Артамонов ответит на вопросы липчан в прямом эфире

В конце лета липчане смогут пообщаться с Игорем Артамоновым и задать интересующие их вопросы. Губернатор Липецкой области проведет прямую линию 31 августа. На вопросы он ответит в прямом эфире. Начнется прямая линия в 12.00.

Чтобы задать вопрос, нужно заполнить специальную форму на сайте артамонов2021.рф. Пожелания и жалобы липчане могут отправлять уже сейчас. Их будут принимать в ближайшие 2 недели - до полудня 30 августа. Кстати, ЦУР Липецкой области подготовит аналитику по наиболее частым темам обращений в соцсетях.

Напомним, проводить подобные мероприятия губернаторам порекомендовал президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня.