В среду в садоводческих товариществах Липецка отключат свет

В среду, 18 августа, в некоторых районах Липецка отключат воду, свет. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", без электроснабжения останутся некоторые садоводческие товарищества. С 9 утра до 4 часов вечера - "Спутник" и "Горняк". А с 9 утра до 5 часов вечера - "Авторемонтник", "Металлург-3" и "Сокол-3".

С 8 утра до 8 часов вечера горячей воды не будет по улицам Кутузова, 2, 3; Бородинская, 1, 3; Мамина-Сибиряка, 4.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по адресам: улицы Полиграфическая, 12а, 12; Гагарина, 91, 95, 101/2; Терешковой, 1/3, 1/2.

Советуем заранее запастись питьевой водой. Также воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут получить в диспетчерской по номерам 175 и 236-175.