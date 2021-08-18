Под Липецком мужчина упал в крутой лог и не смог выбраться обратно

Липчанина, упавшего в лог, доставали спасатели Фото: УГПСС Липецкой области

В минувший вторник, 17 августа, под Липецком в неприятную ситуацию попал мужчина. В селе Подгорное местный житель упал в крутой лог глубиной более 6 метров. Он получил многочисленные ушибы и ссадины и уже не смог самостоятельно вскарабкаться обратно.

Тогда липчанин начал звать на помощь. Его крики услышали прохожие, которые и вызвали спасателей. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, к месту происшествия выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда управления. Оценив состояние пострадавшего, спасатели упаковали его в страховочную систему и подняли с помощью альпинистского снаряжения. Затем молодого человека передали медикам.

Напомним, в случае происшествия звонить на номер вызова экстренных служб "112".