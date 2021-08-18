В Липецке арестовали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли за гаражами

Накануне, 17 августа, в Левобережном районном суде Липецка решился вопрос об аресте 21-летнего парня, подозреваемого в убийстве подруги. Напомним, по версии следствия, 9 августа изверг поколотил 18-летнюю девушку. После ударов по голове она потеряла сознание. А через несколько дней парень и хозяин квартиры, где они находились, спрятали бездыханное тело несчастной в кустах за гаражами. Одновременно с этим родные объявили пропавшую в розыск. Тело нашли 15 августа в районе улицы 9 Мая.

Подозреваемого, который оказался жителей Лев-Толстовского района, задержали. Возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство". Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, суд вынес решение заключить фигуранта под стражу. Вину он признал и подтвердил показания на месте происшествия. Также следователи дадут оценку действиям знакомого, который помогал прятать тело.