Под Липецком мопед влетел в УАЗ: двух парней госпитализировали

В минувший вторник, 17 августа, в Липецке сбили пешехода. На улице Стаханова под колеса "Киа" попал неизвестный. Его личность пока не установили. Пострадавшего без сознания доставили в больницу. Там его сразу отправили в реанимацию. Предварительная причина аварии - переход дороги вне "зебры". Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, окончательные причины ДТП установят в ходе административного расследования.

В тот же день в Краснинском районе в деревне 1-е Скороварово 79-летний водитель ВАЗ-21112 протаранил жилой дом. Мужчину положили в больницу.

В Измалковском районе на автодороге Измалково-Преображенье 24-летний мопедист врезался в УАЗ. Пострадали водитель мопеда и его 23-летний пассажир. Обоих госпитализировали с различными травмами.

Водителей мототехники настойчиво просят не забывать о Правилах дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.